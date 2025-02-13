مصدر أمني يكشف حقيقة محاولة اغتيال إعلامي في بغداد

نفى مصدر أمني، الخميس، تعرض أحد الإعلاميين لمحاولة اغتيال في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر محاولة اغتيال احد الاعلاميين ضمن جانب الرصافة"، موضحا أن "الحادث عبارة عن مشاجرة مع الاعلامي".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة نتيجة خلافات مادية فيما بينهم وتدخلت القوات الامنية وتحفظت على اطراف المشاجرة لغرض التسوية".