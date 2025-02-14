السوداني يبحث مع شركة إسبانية بناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن السوداني "استقبل مقر إقامته بمدينة ميونيخ، اليوم الجمعة، رئيس شركة (Indra) الاسبانية انجل اسكريبانو والوفد المرافق له، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومعدات المحاكاة والاختبار الآلي، وانظمة الدفاع الإلكترونية".واستعرض الوفد الضيف "عمل الشركة وتعاقداتها في العراق، حيث تجري حاليا مناقشات مع في ما يتعلق بتوريد أجهزة التحكم ومراقبة أمن الحدود".واكد السوداني خلال اللقاء "أهمية توسيع آليات مع شركة (Indra)، ووجه بتأمين لقاء لها مع رئيس هيأة التصنيع الحربي للدخول في مشاريع مشتركة، تتضمن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية".