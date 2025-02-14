بابل.. الإطاحة بقاتل مُتخفٍ محكوم بالإعدام

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، أنه "ألقت مفارز مكافحة إجرام قضاء القاسم في قيادة شرطة محافظة بابل، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل وبغداد، القبض على خطر محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت، لارتكابه جريمة قتل شخصين منذ سنوات في قضاء القاسم".وأضاف البيان، أن "القاتل تمكن من الفرار إلى خارج البلاد حينها، إلا أنه بعد توافر معلومات عن تواجده في محافظة بغداد، تم تشكيل فريق عمل من مكافحة الإجرام، بالتنسيق مع السلطة القضائية، تم جمع المعلومات عن أماكن تواجده ورصد تحركاته ومراقبة اتصالاته لمدة شهرين، ليتم تحديد مكانه والقبض عليه متخفياً في أحد أحياء العاصمة، وتسليمه إلى جهة الطلب في بابل لإكمال باقي الإجراءات اللازمة حتى ينال جزاءه العادل".