كمين محكم يطيح بشخص أبتز فتاة إلكترونيا في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "دوريات نجدة (الكندي الاول) التابعة إلى قيادة شرطة تمكنت من اعتقال متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا"، مبينا ان "عملية القبض تمت بعد ان استنجد احد المواطنين بالدورية مخبراً بتعرض ابنة شقيقته للابتزاز من قبل شخص من قبلها".وأضاف المصدر، أن "المتهم قام بتهديد الفتاة بنشر صورها التواصل الاجتماعي اذ لم تدفع له مبلغ من المال"، مشيرا الى انه "بناءً على ذلك تم تشكيل فريق عمل للإطاحة بالمتهم، ونصب كمين محكم ضمن منطقة فلسطين شرقي والقبض على المتهم واعترف بقيامه بابتزاز الضحية".