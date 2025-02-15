الخطف والإرهاب والمخدرات.. الإطاحة بمطلوبين للقضاء في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن من القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب والخطف وتجارة وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم".واضافت، ان "القبض جاء من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، وتم احالتهم إلى الجهات المختصة اصوليا".وفي السياق: "القت مفارز مديرية استخبارات وأمن القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود في إحدى مناطق محافظة المثنى".وبين، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهات المعنية".