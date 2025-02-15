حادثا حريق واغتيال في بغداد

وقال مصدر أمني، لـ نيوز، إنه "توجهت فرق الدفاع المدني إلى أحد أفران الصمون في منطقة حي لمكافحة حريق متوسط اندلع داخله، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".وفي حادث منفصل، فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم على مدني في مدينة الشعلة، ما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يلوذوا بالفرار.وسارعت قوة أمنية، وفق المصدر، "إلى مكان الحادث، حيث فرضت طوقًا أمنيًا وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة والجهات المتورطة فيها".