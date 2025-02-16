وقال اعلام عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم "بالسحر والشعوذة" واخر ضبط بحوزته (٢٣ بطاقة ماستر كارد) بدون تخويل، والاستيلاء على أسلحة واعتدة وكمية من المواد المخدرة".وأضافت انه "تم ايضا حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية، وتأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي خلال (٢٤)ساعة الماضية".