اخوه اشترك بقتله.. الكشف عن ملابسات جريمة قتل زوجة لزوجها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "بتاريخ ١٤/٢ حصل حادث قتل ضمن منطقة الأمين، حيث أقدمت امرأة على قتل زوجها، وخلال التحقيقات معها اتضح ان من ساعدها ومشترك بجريمة القتل هو شقيق زوجها".وأضاف: "تم القبض عليه واعترف صراحة بمساعدة زوجة اخيه لأسباب غير معروفة مع استمرار التحقيق معهم لمعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة البشعة".