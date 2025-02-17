رجلان ينتحران واخر اغتيل ورابع يتلقى طعنات نجله.. 4 حوادث دموية في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اب وابنه تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) من قبل الابن، حيث قام بطعن والده عدة طعنات بمنطقة الظهر والرأس ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".وأشار الى "نقل الرجل الى المستشفى في حالة لاتخلو من الخطورة، فيما لاذ الابن بالفرار".وفي حادث منفصل، اقدم رجل تولد 1984 على الانتحار، النار على نفسه من سلاح نوع مسدس في احد الشوارع الفرعية ضمن منطقة عمر"، مشيرا الى "رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات".وفي ذات السياق، اقدم شاب تولد 1993 على الانتحار بشنق نفسه بواسطة (لفاف) معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حي العامل، فيما لم تعرف اسباب الانتحار، وذلك في حادثة انتحار مسجلة هذا اليوم خلال ساعات الأولى حتى الان.وفي حادث رابع، فتح مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن قطاع ٤٧ في مدينة الصدر ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما تجري الاجهزة الامنية البحث عن المنفذين.