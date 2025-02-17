شرطة البصرة تطيح بقاتل والديه في الحيانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العملية جاءت عقب تلقي بلاغ عن الجريمة، حيث باشرت فرق التحري والمتابعة بجمع المعلومات وتحديد موقع المتهم، ليتم القبض عليه خلال وقت قياسي دون منحِه فرصة للفرار وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة".وأضافت القيادة، أن "المتهم تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن شابا من مواليد 2006 أقدم على قتل والديه رميا بالرصاص أثناء نومهما في منطقة الحيانية وسط محافظة .