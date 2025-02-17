القبض على مخالف عربي لا يحمل الوثائق الرسمية في النجف

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تمكنت سيطرة مفرق غماس من إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية، وذلك لعدم حمله أي مستمسك رسمي يثبت شخصيته".وتابع، انه "تم ضبط بحوزته جوازات سفر عدد اثنان تعود لمواطنين سوريين، بالإضافة إلى هوية أحوال وطنية واحدة".واضاف، انه "تم إحالة المتهم إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".