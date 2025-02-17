أطفال البصرة ضحايا الألغام

بعد أن كانت مسرحا للعديد من الحروب العبثية التي انتجت مساحات واسعة مليئة بالمخلفات الحربية والالغام، ثلاثةُ أطفالٍ بعمرِ الزهورِ من أهالي فقدوا أعمارَهم بعد انفجارِ لغمٍ ارضي بالقربِ من منزلِهمأحد الضحايا يروي للسومرية اللحظات المأساوية وبماذا الحكومة؟ تابعوا هذا التقرير