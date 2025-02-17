احباط دخول 10 أجانب الى العراق

نيوز – امني

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، عن احباط تسلل 10 أجانب الى بطرق غير شرعية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين وفي عمليات منفصلة من إلقاء القبض على (10) متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".