تمديد بقاء قوات التحالف الدولي بالعراق.. للحكومة رأي آخر

نيوز – سياسي

بينما تتناقل بعض المصادر غير الرسمية أنباءً عن طلب من إلى واشنطن بتمديد بقاء قوات الدولي لمحاربة تنظيم لفترة أطول، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن "المواعيد المتفق عليها بين وقوات الدولي، التي صدرت عن اللجنة العسكرية العليا، لا تزال قائمة ولم تشهد أي تغيير حتى الآن".

ويرجّح مراقبون وباحثون أن قد ترغب في إطالة أمد وجود القوات الأجنبية، خاصة في ظل الضعف الجوي الذي تعانيه القوات العراقية، مما يعوق قدرتها على حماية أجوائها في حال تعرضت لهجمات خارجية، بالإضافة إلى حاجة الجيش إلى الاستشارات العسكرية وبرامج التدريب.

واتفقت حكومتا والولايات المتحدة في أيلول الماضي على إنهاء مهمة الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم في بحلول نهاية الشهر ذاته من العام الحالي، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تُعزز دعم القوات العراقية وتضمن استمرار الضغط على التنظيم .

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، أكد العوادي أن "العراق وحكومته كانا سبّاقين بالاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرتْ عن ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهمّ هو القرار الجدّي بعدم التدخّل بالشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا لواقعهم وإدارتهم الجديدة".

وأكد العوادي أنباء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

وذكر المحلل السياسي نزار حيدر ان "العراق طلب مراراً من حمايته من أي تداعيات سلبية ناتجة عن الأحداث السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف حيدر أن "هناك ميلاً رسمياً عراقياً حقيقياً لتمديد وجود القوات الأميركية وقوات التحالف"، موضحا ان "العراق ما زال بحاجة فعلية إلى الدولي، الذي لا يزال ينفذ عمليات جوية ضد الجماعات الإرهابية، مما يدل على تمسك ببقاء هذه القوات".

وأشار إلى أن "نصوص الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين وواشنطن عام 2008 تلزم بحماية النظام السياسي والديمقراطية في من أي مخاطر داخلية أو خارجية"، مما يعطي الحق في طلب تمديد وجود القوات الأجنبية إذا رأى ضرورة لذلك.