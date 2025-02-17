بغداد.. اغلاق قاعتين تمارسان فيها "لعبة القمار" واعتقال 13 مخالفاً

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل قطعات قيادة عمليات بالاشتراك مع مفارز (مديرية السياحي) واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكوفيات بإسناد القطعات الماسكة في الفرقة الاولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة".واضاف انه "تم غلق قاعتين تمارسان فيها لعبة (القمار الغير مشروعة) واعتقال (١٣) مخالفاً بداخلهما، وذلك ضمن مناطق (السعدون، الصدرية) وسط العاصمة بغداد".