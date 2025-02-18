مقتل 3 اشخاص في نزاع عشائري جنوب ميسان

وقال المصدر لـ نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع في ناحية العزير 90 كم جنوب بين عشيرة واحدة على قطعة ارض ظهر اليوم مخلفاً ثلاثة قتلى".وأشار إلى ان "القوات الامنية فضت النزاع وما زالت متمركزه في المنطقة".