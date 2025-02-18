تعود الى العصر العباسي.. اعتقال متهمين بحوزتهم قطع اثرية في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ألقت مفارز قسم شرطة بلد بالاشتراك مع مفرزة شرطة حماية آثار وتراث بلد و مكافحة الجريمة المنظمة في بلد، على متهمين اقنين وفق المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002".واشارت الى ان "المتهمين يحملون بحوزتهم قطع أثرية تعود إلى العصر العباسي"، مشيرة الى انه "تم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء".