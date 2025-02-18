مكونة من امرأة ورجلين.. القبض على عصابة للاتجار بالبشر في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "مفارز الاتجار بالبشر القت القبض على عصابة مختصة في تجارة البشر مكونة من امرأة ورجلين مع ست قاصرات في شقق ".وأضاف: "تأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة للقوات الأمنية العراقية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الفتيات القاصرات من الاستغلال".وختم المصدر: "تم اعتقالهم ونقلهم الى احد المراكز اجراءات أصولية".