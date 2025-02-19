قوات امنية تتوجه الى أبو الخصيب بعد اندلاع نزاع عشائري

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن قوة توجهت الى قضاء بعد اندلاع نزاع عشائري.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء ابو الخصيب". وأضاف ان "قوة كبيرة توجهت للسيطرة على الوضع واعتقال متسببي النزاع"، لافتا الى انه "لم ترد اي معلومات بوجود إصابات حتى الان".

