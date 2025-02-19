القبض على مثيري النزاع العشائري في البصرة (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد ل، نيوز، انه "توجهت قوة عسكرية من الجيش وفوج الى مكان المشاجرة للانهاء النزاع وتم اعتقال الاشخاص المتسببين في المشاجرة ومصادرة اسلحتهم وعجلاتهم وفرض طوق امني واستعادة والنظام في المنطقة".وفي وقت سابق اليوم افاد مصدر امني ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء ابو الخصيب".وأضاف ان "قوة كبيرة توجهت للسيطرة على الوضع واعتقال متسببي النزاع"، لافتا الى انه "لم ترد اي معلومات بوجود إصابات حتى الان".