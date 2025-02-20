عمليات بغداد تغلق معامل إسفلت لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تنفيذاً الأمر الديواني (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات، تمكنت اللجنة من غلق عدد من معامل إنتاج "الأسفلت" المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط والأمان وتعمل بدون موافقات أصولية".وتابع، انه "تأتي هذه الواجبات استكمالاً لعمليات تدقيق وغلق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة، بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية) ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".وأضاف، ان "المعامل التي تم اغلاقها تقع ضمن مناطق (التاجي، ذراع دجلة، ناحية الخيرات) شمالي العاصمة".