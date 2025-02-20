توجيه بانتشار منتسبي "الانضباط العسكري" في بغداد.. ما السبب؟ (صور)

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس، "وجه وزير الدفاع، بانتشار منتسبي آمرية الانضباط العسكري في عموم مناطق محافظة بغداد، لتطبيق النظام وفق السياقات العسكرية الصحيحة، إذ سيكون هذا الانتشار بشكل يومي".وأضافت أنه "تم تزويد آمرية الانضباط العسكري بعدد من الدراجات النارية الحديثة لتساهم في انجاز منتسبي الآمرية لأعمالهم الموكلة إليهم وتطبيق القانون".