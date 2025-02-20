مقتل "موظف حكومي" بهجوم مسلح وسط الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موظف في دائرة الموارد المائية أثناء مروره في منطقة الزراعية قرب ضفاف نهر الفرات، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة وصلت الى مكان الجريمة بعدما تلقت بلاغا عن الحادث وفتحت تحقيقا فيه".