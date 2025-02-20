شاب يضرم النار بأبيه شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد مراكز الشرطة في تلاقا بلاغا بوجود حادث قيام شاب بحرق ابيه مستخدما مادة النفط داخل منزلهم ضمن شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الحريق نتج عنه إصابة الوالد بحروق نقل على إثرها للمستشفى فيما لاذ الابن بالفرار"، لافتا الى ان "المعلومات الواردة أن الحادث حدث نتيجة مشاجرة عائلية فيما بينهم".