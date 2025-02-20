قتلوهم ومثلوا بجثثهم.. تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها مجرمون بينهم منتسب أمني

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مجموعة من المجرمين، بينهم منتسب أمني، قتلوا طفلين بمدينة الشعلة شمال العاصمة .وأضاف، ان "المجرمين وبعد قتل الطفلين، قاموا بالتمثيل بجثثهم، دون ذكر تفاصيل أخرى".