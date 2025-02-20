ضبط 3 آلاف طن من الرز التالف ومعمل للغش الصناعي في بابل والبصرة

وذكر بيان للجهاز ورد لـ نيوز، أنه "تمكنت مفارز جهاز من منع وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إلى موائد المواطنين في محافظتي والبصرة".وأسفرت جهود المفارز في محافظة بابل، وفق البيان، عن "ضبط مخزن كبير يحتوي على ٣ آلاف طن من الرز التالف كانت معدة للتسويق في الأسواق المحلية، فيما تمكنت مفارزنا في محافظة من كشف معمل متخصص بالغش الصناعي يقوم بوضع علامات مزيفة".وأشار البيان، إلى أنه "جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتلافها وفق محضر أصولي، فيما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".