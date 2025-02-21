تدمير 18 مضافة و7 انفاق لـ "داعش" الإرهابي في نينوى (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "تمكن جهاز مُكافحة الإرهـاب بالتنسيق مع البيشمركة من تنفيذ واجب امني في سلسلة جبال قرچوغ بقضاء يسفر عن تدمير ١٨ مضافة و٧ انفاق، تم العثور على اسلحة واعتدة ومواد متفجرة واجهزة طاقة شمسية وايضًا على بقايا اعضاء بشرية تابعة لعناصر الإرهـاب".الصور ادناه: