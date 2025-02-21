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اعتقال عدد من المطلوبين وضبط اسلحة واعتدة في بغداد
أمن
2025-02-21 | 11:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
265 مشاهدة
اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المطلوبين، بينهم متاجر بالاسلحة واخرين اطراف مشاجرات وضبط اسلحة واعتدة بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.
وذكرت القيادة غي بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "استكمالاً للممارسات الامنية التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن
القانون
وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى ،الخامسة) شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "متاجر بالاسلحة) ضبط بحوزته (٣٩) رمانة يدوية، واخرين اطراف مشاجرات مسلحة".
واشارت الى انه "تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الزعفرانية، الامين، قرية الذهب الابيض، الراشدية، الحسينية) بجانبي الكرخ والرصافة".
واضافت انه "تم
تسليم
المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
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