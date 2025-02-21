اعتقال عدد من المطلوبين وضبط اسلحة واعتدة في بغداد

وذكرت القيادة غي بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للممارسات الامنية التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى ،الخامسة) شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "متاجر بالاسلحة) ضبط بحوزته (٣٩) رمانة يدوية، واخرين اطراف مشاجرات مسلحة".واشارت الى انه "تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الزعفرانية، الامين، قرية الذهب الابيض، الراشدية، الحسينية) بجانبي الكرخ والرصافة".واضافت انه "تم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".