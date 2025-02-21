بغداد.. قتيل ومصاب بإطلاق نار طائش خلال حفل زفاف

وأفاد مصدر أمني، لـ نيوز، بأن "شخصا قتل وأصيب اخر نتيجة حادث اطلاق نار بالفضاء وعدم السيطرة على السلاح خلال حفل في حي البتول ضمن جانب من العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث، فيما لاذ منفذ إطلاق النار بالفرار، وجارٍ البحث عنه من قبل الجهات المختصة".