مقتل 2 وإصابة آخرين في شجار بين أبناء عمومة شمالي المثنى

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شجارا وقع بين أبناء عم بسبب اختلافهم على قطعة أرض في منطقة شمالي المثنى".وأضاف المصدر، أن "الشجار أدى الى مقتل 2 وإصابة آخرين"، مؤكدا أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".