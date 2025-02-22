احباط محاولة تهريب "جاموس" في النجف

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "إحدى سيطرات تمكنت من توقيف عجلة وبداخلها جاموس عدد 2 مذبوح بطريقة مخالفة للاجراءات الصحية".وأضاف، أن "سائق العجلة والمرافق له حاولا ادخالها للنجف عن طريق اخفائها وسط مادة التبن".