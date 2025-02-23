هجوم واشتباكات مسلحة في العراق

نيوز – امني

ذكر مصدر مطلع، ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش التركي وعناصر العمال الكردستاني شمال .

وقال المصدر ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة من الجيش التركي، وعناصر تابعة لحزب العمال، قرب قرية ساركالي في العمادية بمحافظة دهوك".

وأضاف ان "المدفعية قامت بقصف عنيف تابعة لحزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك".

وذكرت أن "وادي ميوين في محيط قرية بلافة تعرض للقصف حيث ارتفعت اعمدة دخان كثيفة"، دون أن معرفة الخسائر الناجمة عن هذا القصف.