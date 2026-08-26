احباط عمليتي تهريب مشتقات نفطية في بغداد ونينوى

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارزها، وبالتعاون مع أقسام شرطة النفط في القاطعين، نفذت العمليتين استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ورصد ومتابعة ميدانية".وأضافت أن "المفارز تمكنت من ضبط عجلات غير قانونية وغير مرخصة، محملة بكميات كبيرة من مادة البنزين، والقبض على سائقيها".وأكدت المديرية أن "العملية تأتي ضمن جهودها لملاحقة شبكات تهريب المشتقات النفطية والجريمة الاقتصادية، والحفاظ على الثروات الوطنية ومقدرات البلاد".