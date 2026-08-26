الإعلان رسمياً عن انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في إقليم كردستان

وجرت المراسم بدعوة رسمية من قائد القوات الألمانية في الإقليم الكولونيل "أوستن بيتشا"، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة في الجنرال " شنايدر"، إلى جانب نائب رئيس الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، ووزير البيشمركة شورش ، والقنصلين العامين لكل من هولندا وإيطاليا، وكبار القادة العسكريين والمستشارين في .وشهدت الاحتفالية تسليط الضوء على الدور المحوري للفريق العسكري الألماني في إسناد قوات البيشمركة وتطوير قدراتها، فيما عبّرت حكومة الإقليم وقيادة البيشمركة عن الامتنان لألمانيا حكومةً وشعباً على ما قدمته من دعم لوجستي واستشاري وعسكري وطبي أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.