في النجف.. كشف تفاصيل جثة مرمية في مكان مهجور

كشفت قيادة شرطة ، الثلاثاء، عن تفاصيل جثة مرمية في مكان مهجور في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "بعد المراقبة والتحري لساعاتٍ وأيامٍ طويلة، مكافحة الكوفة تكشف تفاصيل جثةٍ مجهولة مرمية في مكانٍ مهجور".

ونقل البيان عن العقيد مفيد الطاهر قيادة شرطة قوله، إن "القاتل دهس الضحية أيام زيارة الأربعين ومن ثم حمله بسيارته وألقاه وهو ينزف في مكان مهجور".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض عليه حيث وعرض عليه الفيديو وهو يرفعه من الارض بعد دهسه وتم تصديق أقواله واحيل إلى القضاء".