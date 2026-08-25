منتحل صفة "جريء".. اعتقال "سياسي وهمي" تواصل مع رئيس الوزراء ومسؤولين

وذكر بيان للجهاز، ان"مفارز جهاز تمكّنت من الإطاحة بمتهم بانتحال صفات عدد من المسؤولين والشخصيات، والتواصل مع جهات حكومية بهدف تحقيق مكاسب شخصية، فيما أقدم مؤخراً على الاتصال برئيس الوزراء منتحلاً صفة شخصية سياسية".وجاءت العملية، وفق البيان، "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أعقبتها متابعة ميدانية وفنية أسفرت عن تحديد مكان المتهم واستحصال موافقة السيد قاضي الجهاز المختص في وإلقاء القبض عليه".وأشار البيان إلى "اعتراف المتهم خلال التحقيق بانتحال صفات مسؤولين وشخصيات والتواصل مع جهات حكومية، فيما أظهرت التحقيقات سبق إدانته بأفعال مماثلة عام ٢٠٢٣"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".