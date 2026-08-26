"بسبب دراجة".. الكشف عن ملابسات جريمة قتل في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في منطقة (دور التجاوز) فجر هذا اليوم ، إثر خلاف مادي بسبب بيع دراجة نارية وتاخير المجنى عليه بتسديد المبلغ"، مبينة انه "بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث، تم التعرف على هوية الجاني والذي تبين انه من ارباب السوابق ومحكوم بقضية جنائية وتم اطلاق سراحه بالعفو العام الاخير".وذكرت ان "الجاني من سكنة دور التجاوز"، موضحة انه "سيتم تطبيق قرار الحكومة المحلية بازالة دور التجاوز الخاصة بالمجرمين".