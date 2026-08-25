اعتقال شخص قتل مواطنا في الأنبار

أعلنت ، الأربعاء، عن اعتقال شخص قتل مواطنا في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام التابعة لقسم مكافحة إجرام شرق ، خلال ساعات قليلة من وقوع جريمة القتل، من إلقاء القبض على المتهم (ع. ع. ع. ح)، لارتكابه جريمة قتل بحق أحد المواطنين في قضاء الكرمة".

وأضاف البيان "جاءت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من إجرام شرق الأنبار، وتطبيق خطة الأمن المناطقي، وإجراء التحري وجمع المعلومات والمتابعة الفنية والميدانية، وتتبع المراقبة، والتي أسفرت عن تحديد مكان المتهم في بغداد/قضاء ، وإلقاء القبض عليه".