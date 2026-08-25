قام بتقييد نفسه.. اعتقال شخص ادعى اختطافه في بغداد

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال شخص ادعى اختطافه بعد تقييد نفسه في العاصمة .

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت قيادة شرطة من خلال مفارز مكافحة إجرام الثالث من كشف حقيقة ادعاءٍ كاذب بالاختطاف والقبض على صاحبه".

وأضاف البيان "جاء ذلك بعد ورود اخبار عن فقدان أحد الأشخاص، وإرساله صورة إلى ذويه يظهر فيها مقيد اليدين والرجلين، حيث تم تشكيل فريق عمل وتمكنت المفارز من خلال الجهد الفني من تحديد مكان تواجده والتوصل إليه".

ولفت البيان الى أنه "بعد اجراء التحقيق، تبيّن أن المتهم قام بتقييد نفسه وإرسال الصورة إلى ذويه، على خلفية خلافات عائلية، بهدف إيهامهم بتعرضه للاختطاف"، مشيرا الى أنه "تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".