بغداد.. وفاة طالبة كلية اهلية خلال اداء امتحانات الدور الثاني

وقال المصدر لـ ، إن الطالبة (ن.هـ)، مواليد 2004، وهي في المرحلة الأولى بقسم اللغة الإنكليزية، تعرضت لوعكة صحية داخل قاعة ، ليتم نقلها إلى من قبل طبيب مقيم دوري في وحدة الطبابة التابعة للكلية.وأضاف أن "الطالبة فارقت الحياة داخل المستشفى، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة".