استولوا على أموال وذهب.. الإطاحة بأفراد عصابة للسطو المسلح في ميسان

وذكرت القيادة في بيان لها أن العملية جاءت بناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء الركن نعمان ، وبعد تشكيل فريق عمل مختص من شعبة إجرام حطين وبإشراف مباشر من مدير الإجرام، إثر ورود عدة شكاوى من الأهالي.وأضاف البيان أن الفريق قام بمتابعة الجناة والاستدلال المكاني وجمع المعلومات الاستخبارية، مما أسفر عن نصب كمين محكم والإطاحة بجميع أفراد العصابة.واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذ 4 عمليات سطو مسلح استولوا خلالها على مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية، حيث تم توقيفهم وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات العراقي تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.