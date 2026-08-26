سقوط طائرة مسيرة في أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طائرة مسيرة سقطت خلف قرية بادليان ضمن حدود ادارة سوران في ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.