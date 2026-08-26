إصابة شخص وأعتقال خمسة اثناء تشييع أحد الشيوخ شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "اثناء تشييع احد شيوخ العشائر ضمن منطقة الفضيلية، قام اشخاص باطلاق النار في الهواء حيث توجهت قوة من وحصل تبادل اطلاق نار بين الشرطة والاشخاص مما ادى الى اصابة شخص بجروح".

وأضاف المصدر "بعد توجه دوريات النجدة الى محل الحادث تم القاء القبض على خمسة اشخاص احدهم يرتدي جعبة بداخلها 6 مخازن وضبط بندقية نوع كلاشينكوف".