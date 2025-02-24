سيطرات مفاجئة تضبط طائرات "درون" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات المشتركة تلقي القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ضبط بحوزة اثنين منهم (١٣٦ كامرة مراقبة، قوائم جباية لوزارة الكهرباء) بدون تخويل، واخرين بممارسة، السحر والشعوذة، وحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والاستيلاء على طائرتين درون وأسلحة واعتدة وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها".وأضافت انه "تم ايضا حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية"، مبينة ان "هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي خلال (٢٤) ساعة الماضية".