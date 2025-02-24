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سيطرات مفاجئة تضبط طائرات "درون" في بغداد

أمن

2025-02-24 | 01:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سيطرات مفاجئة تضبط طائرات &quot;درون&quot; في بغداد
2,828 مشاهدة

السومرية نيوز-امن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ضبط طائرات درون واكثر من 100 كاميرا مراقبة واسلحة ومخدرات، وذلك خلال نصب سيطرات مفاجئة في بغداد.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة تلقي القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ضبط بحوزة اثنين منهم (١٣٦ كامرة مراقبة، قوائم جباية لوزارة الكهرباء) بدون تخويل، واخرين بممارسة، السحر والشعوذة، وحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والاستيلاء على طائرتين درون وأسلحة واعتدة وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها".

وأضافت انه "تم ايضا حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية"، مبينة ان "هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة خلال (٢٤) ساعة الماضية".


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سيطرات مفاجئة

طائرات درون

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