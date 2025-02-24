أطلق النار على نفسه.. محاولة انتحار شاب في بغداد

وقال المصدر في تصريح لـ نيوز، إن "الشخص أطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".وتابع، انه "تم فتح تحقيق في الواقعة لوجود شكوك بالحادثة"، مشيرا الى ان "الشخص من مواليد ٢٠٠٤ ".