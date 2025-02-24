القوات الأمنية تعتقل جميع المتورطين بقتل طالب كلية الشرطة في الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد استنفار كل الجهود الأمنية والاستخبارية للقصاص من قتـلة الشهـيد كلية الشرطة جابر الخالدي (في محافظة الديوانية) فقد تمكنت القوات الأمنية بالمحافظة ومن خلال فريق عمل مشترك من (قيادة شرطة محافظة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب وخلية الصقور الاستخبارية ومفارز من الرد السريع) من القاء القبض على المتهمين الذين اشتركوا بهذه الجـريمة التي حدثت قبل ١٠ أيام".وأضافت الوزارة، أن "عملية القاء القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية منذ تنفيذ الجـريمة لحين القاء القبض على المتهمين".وأشارت الوزارة الى "انها قادرة على الوصول لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".