انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق



نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 24 شباط 2025.





بغداد:

سعر البيع: 149,500

سعر الشراء: 149,250

أربيل:

سعر البيع: 149,750

سعر الشراء: 149,400

البصرة:

سعر البيع: 149,750

سعر الشراء: 149,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.