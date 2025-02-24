شجار عائلي يتطور الى قيام امرأة بحرق أم زوجها جنوب غرب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها بين امرأة وزوجها وأم زوجها في منطقة سويب بغداد".وأضاف المصدر، أن "الشجار تطور الى استخدام الزوجة مادة النفط وقامت بسكبه على زوجها وأمه وتمكنت من إشعال النيران بالأم، ولكن الزوج تمكن من انقاذ نفسه قبل ان تشعل النار فيه".وتابع المصدر، أن "الحادث أسفر عن إصابة الام بحروق خطيرة نقلت على إثرها الى المستشفى"، مبينا ان "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة وايداعها التوقيف".