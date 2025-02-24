رصاصة تخترق رقبة شاب بعد مزاح بالسلاح... ومطلق النار حر طليق!

بعد سبعة عشر يوما قضاها في المستشفى، يخرج جثة بسبب رصا-صة اخترقت رقبته بعد مزاح بالـ...لاح. مطـ..لق النار بعد الحادثة خرج بكفالة مالية رغم الدعوى القضائية، ما أثار استغراب ذوي الضحية!أقارب يروون التفاصيل لكادر في هذا التقرير!