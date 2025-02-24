تمارس فيها "لعبة القمار".. ضبط شقة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي بالإشتراك مع مفارز (مديرية الأمن السياحي) وبأسناد الأجهزة الإستخبارية والقطعات الماسكة، تم ضبط شقة تمارس فيها " لعبة القمار" غير المشروعة وإعتقال أربعة مخالفين بداخلها بينهم "امرأتين".وأضافت: "تم غلق، مخزن لبيع المشروبات الكحولية، مخالف لشروط وضوابط وإلقاء القبض على "صاحبه" وذلك ضمن مناطق (الكرادة -المشتل) بجانب الرصافة".